De Utrechtse Domtoren is sinds donderdag weer de hoogste kerktoren van Nederland. De vier meter lange en 500 kilo wegende torenkruis is na acht maanden weer teruggeplaatst op de toren.

De windvaan met de afbeelding van Sint-Maarten werd in november vorig jaar van de spits gehaald voor restauratie. Ook het kruis onder de beschermheilige van Utrecht kreeg een opknapbeurt. Het repareren van het hoogste punt is onderdeel van een grootschalige restauratie.

Donderdag werd het torenkruis weer teruggeplaatst op de Domtoren en daarmee is de Utrechtse kerktoren met 112,32 meter weer de hoogte van Nederland. Het afgelopen jaar ging die titel naar de Nieuwe Kerk in Delft (108,75 meter). 'Dank voor het even waarnemen van de honneurs voor de hoogste, Gemeente Delft', schrijft de gemeente Utrecht op Twitter.