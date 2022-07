De uit voorzorg gesloten woning aan de Zeearend in Nieuwegein moet op slot blijven. Dat heeft de burgemeester vandaag besloten. "Vanwege de voortdurende dreiging."

Het is de derde gesloten woning rond Utrecht die in ieder geval tien dagen langer hermetisch dicht blijft, vanwege een hoogopgelopen drugsconflict. Eerder besloten de burgemeesters van Vijfheerenlanden (woning 2de Poortstraat Hoef en Haag) en Stichtse Vecht (Tienhoven, chalet bij Maarsseveense Plassen) deze week al hetzelfde te doen.

Onmiddellijk gevaar

Ook zij repten als reden voor hun besluit over: "De openbare orde en veiligheid zo goed mogelijk kunnen handhaven." En: "Een groot en onmiddellijk gevaar voor de openbare orde."

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de dreiging rond de woningen onverminderd groot is. Daarom hebben politie en Openbaar Ministerie de burgemeesters ook geadviseerd tot het gesloten houden van de woningen.

Explosies en dreigementen

Het rechercheonderzoek naar het conflict in de onderwereld dat draait om een gestolen partij drugs is in volle gang. Na drie explosies (Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen) en dreigementen rond zeven gesloten woningen (ook in Utrecht), is tot dusver één aanhouding verricht. Gezocht wordt naar andere betrokkenen.