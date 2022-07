De Rode Brug in Utrecht is sinds donderdagmiddag defect en kan niet open. Hierdoor moeten grote boten omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat kleine bootjes wel onder de brug door kunnen varen. "En auto's, fietsers en voetgangers kunnen gewoon over de brug heen."

De oorzaak van het probleem? Er is een heugel afgebroken: een onderdeel waar een tandwiel inloopt. "Er wordt nu gekeken of het onderdeel gerepareerd kan worden of dat het vervangen moet worden. Wij vinden het heel vervelend voor grote boten dat dit nu gebeurt, middenin het vaarseizoen."

Niet in één dag opgelost

Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren, laat de woordvoerder verder weten. "Maar dit is niet in één dag opgelost. Er worden nog borden geplaatst om recreatievaart te waarschuwen."



Het is niet de eerste keer dat de Rode Brug defect is. In het verleden zijn er vaker storingen geweest. De kleine rode ophaalbrug is gelegen tussen de Anton Geesinkstraat en de Loevenhoutsedijk, en vormt een verbinding tussen de buurten Ondiep en Loevenhoutsedijk en omgeving.