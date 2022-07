De Bilt blijft voorlopig gastvrij voor Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. Op drie locaties in de gemeente kunnen 200 vluchtelingen langdurig verblijven.

Burgemeester Sjoerd Potters heeft deze week het huurcontract getekend voor een gebouw in de Dorpsstraat waarin Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen blijven. Er is plek voor ruim 30 personen. In augustus al kunnen 35 tot 40 Oekraïense vluchtelingen terecht in een bijgebouw van zorgcentrum Biltse Hof in Bilthoven.

Het gebouw aan de Dorpsstraat in De Bilt is een voormalig kantoorpand en wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor bewoning. Door vakantie en drukke tijden voor aannemers wordt het daadwerkelijke bouwen in september gedaan. Vanaf oktober kunnen de eerste mensen hun intrek nemen.

De Bilt vangt al enkele maanden tientallen Oekraïense vluchtelingen op in het eigen gemeentehuis. De zolder is tijdelijk bewoonbaar gemaakt voor zo'n 60 mensen.

Tot rust komen

Potters: "Het is belangrijk dat we als gemeente verschillende soorten opvanglocaties hebben voor een crisis als deze. Op het gemeentehuis wordt de eerste opvang gedaan. Dat is in principe tijdelijk, dus hebben we plekken nodig waar mensen vanuit hier naar toe kunnen. Deze locatie in de Dorpsstraat is zo'n plek. Hier kunnen mensen echt tot rust komen en hun leven weer oppakken."

De andere locatie is in Berg en Bosch. Daar, in een bijgebouw van De Biltse Hof, is vanaf begin augustus plek voor de eerste 35 tot 40 vluchtelingen.

De Bilt zoekt daarnaast nog twaalf chalets op campings in de gemeente waar ook Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest. In gemeente De Bilt worden nu 168 mensen opgevangen. In totaal is er ruimte voor nog 200 mensen.