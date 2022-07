De particuliere hondenopvang langs de A2 bij Nieuwer ter Aa is illegaal. Die conclusie heeft een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) deze week getrokken na een onaangekondigd bezoek. "We hebben dit keer ernstig geadviseerd hiermee te stoppen."

De opvang ligt sinds dit voorjaar onder een vergrootglas. Niet alleen vanwege het illegaal opvangen van honden, ook vanwege een serie incidenten afgelopen jaren waarbij zeker vijf opvanghonden om het leven kwamen. De honden ontsnapten van het terrein, renden de naastgelegen A2 op en konden langsrazend verkeer niet meer ontwijken.

Dit voorjaar constateerden inspecteurs, na een melding van de gemeente Stichtse Vecht over mogelijk illegale opvang, dat op het adres drie honden aanwezig waren die niet van de eigenaresse waren.

Dat aantal is niet in strijd met de opvangregels. Wel is toen al te kennen gegeven dat het terrein niet voldeed aan de eisen voor bedrijfsmatige opvang en dat er een hercontrole zou volgen. Die nieuwe controle vond dinsdag plaats, mede vanwege de zomervakantie. Dit keer is vastgesteld dat er zeven vreemde honden aanwezig waren, waarmee er wel sprake bleek van bedrijfsmatige opvang.

Hiervoor bestaan regels en daaraan voldoet de opvang niet, stelt woordvoerder Jelko de Ruijter van de LID. Een benodigd bedrijfsnummer ontbrak, er waren geen diploma's aanwezig die de vakbekwaamheid van de eigenaresse aantoonden én een deugdelijke administratie was er niet. "Dat zijn overtredingen. Daarom hebben we aangekondigd binnen een maand terug te keren."

Een boete van 4500 euro dreigt: per overtreding 1500 euro. "We hebben deze keer ernstig geadviseerd met de opvangactiviteiten te stoppen."

De eigenaresse is niet bereikbaar voor commentaar. Zij zou hebben aangegeven te stoppen met de opvang. De dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland is blij met de controle. Dinsdag ving zij nog een ontsnapte hond, die ternauwernood ontkwam aan de dood.