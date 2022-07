Het beachvolleybaltoernooi naast de Stadsschouwburg aan het Lucasbolwerk in Utrecht kan komend weekend gewoon doorgaan. De vergunning daarvoor is rechtmatig afgegeven, oordeelde vandaag de voorzieningenrechter.

De vergunning werd in april aangevraagd maar door omstandigheden pas eind vorige week afgegeven. Een omwonende maakte direct bezwaar bij de gemeente en vroeg tegelijkertijd in een spoedprocedure aan de rechtbank om het evenement te verbieden. De voorzieningenrechter wijst dat verzoek nu af.

De bewoner van het Lucasbolwerk heeft bij eerdere evenementen al veel last gehad van geluidsoverlast en wil dat niet nog eens. Volgens de voorzieningenrechter heeft dat bezwaar geen redelijke kans van slagen. Het was beter geweest als de gemeente de vergunning eerder had verleend, zodat omwonenden langer de kans hadden gehad om daartegen in het geweer te komen. Maar de rechtbank kon de argumenten over de vermeende geluidsoverlast alsnog goed bekijken.

In de beleidsregels van de gemeente staat dat bij een evenement als dit 80 decibel is toegestaan. De gemeente hanteert bij dit toernooi echter een grens van 70 decibel, omdat de omliggende woningen erg dicht op het evenemententerrein staan.

Hiermee heeft Utrecht maatwerk geleverd in het voordeel van de omwonenden, aldus de rechtbank. De voorzieningenrechter kwam daarom tot de conclusie dat dit voor deze locatie in de binnenstad een redelijke uitkomst is.

Daarbij liet de rechter meewegen dat medeorganisator Stadsschouwburg tijdens de zitting aanbood om voor komend weekend een hotel te vergoeden. Dat werd afgeslagen.

Het evenement op het Lucasbolwerk wordt aanstaande donderdag en vrijdag opgebouwd, waarna in het weekend het toernooi plaatsvindt. Op maandag wordt alles weer afgebroken.