De Zomeracademie is vanaf maandag weer van start gegaan op drie Nieuwegeinse basisscholen. Kinderen van 2,5 tot dertien jaar krijgen hier tijdens de zomervakantie extra onderwijsondersteuning. De Nieuwegeinse burgemeester Frans Backhuijs opende de academie maandag samen met een leerling op basisschool De Veldrakker.

De Zomeracademie werd in 2020 in het leven geroepen. Het is een initiatief van basisscholen, peuterspeelzalen en de gemeente, maar ook bijvoorbeeld bibliotheek De tweede verdieping en stadstheater De Kom nemen deel.

Ongeveer 200 leerlingen doen mee verdeeld over drie locaties, namelijk basisscholen De Veldrakker, De Schouw en De Evenaar.

Vooral taal speelt een belangrijke rol tijdens op de academie. Dat is omdat uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien tijdens de zomervakantie vaak een achterstand oplopen. Door twee weken Zomeracademie aan te bieden, in de eerste en de laatste week van de zomervakantie, is de taalarme periode korter. Daarnaast moet het een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar zijn.

De lessen vinden spelenderwijs plaats, door middel van actieve lessen en workshops. Het taalonderwijs wordt aangevuld met lessen in rekenen, kunst en bewegen.