In het centrum van Utrecht is dinsdag door een verdachte een diefstal gepleegd. Hij had de telefoon van een slachtoffer gepikt.

Tijdens de zoektocht trof een motorrijder van het politieteam de verdachte aan en wilde hem aanhouden. Hierbij duwde de telefoondief de politieagent van zijn motor af, waardoor deze gewond raakte. Uiteindelijk wist de motorrijder samen met inmiddels toegesnelde collega's de verdachte alsnog aan te houden. De motorrijder werd nagekeken door een ambulancemedewerker en hoogstwaarschijnlijk blijft het bij een paar flinke kneuzingen. De telefoon is terug bij het slachtoffer. De verdachte mag zich verantwoorden voor zijn daden.