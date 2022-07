Twee vrouwen uit Bilthoven zijn dinsdag opgepakt op verdenking van arbeidsuitbuiting. De twee worden ervan verdacht dat zij een verstandelijk beperkte vrouw jaren hebben misbruikt als huisslaaf. Daarbij zouden zij ook geweld hebben gebruikt.

Het gaat om moeder (56 jaar) en haar dochter (32 jaar) woonachtig in dezelfde straat in Bilthoven. De verdenking is dat zij een vrouw van 2014 tot en met 2021 in de huiselijke sfeer hebben uitgebuit.

De vrouw moest binnen de gezinnen van moeder en dochter huishoudelijke taken verrichten, waarbij ook geweld tegen haar werd gebruikt. Het slachtoffer is een vrouw met een verstandelijke beperking. De aanhoudingen en doorzoekingen werden verricht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie, onder leiding van het Functioneel Parket.

Voorafgaand aan de aanhouding van moeder en dochter zijn op vrijdag 8 juli ook de twee woningen van de verdachten in Bilthoven doorzocht. De twee vrouwen zitten in de cel.