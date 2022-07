Burgemeester Dijksma heeft vandaag een woning aan de Maniladreef in Overvecht gesloten. Dat is gebeurd naar aanleiding van signalen van politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid van de bewoners en over gevaar voor verstoring van de openbare orde.

De sluiting van de woning in Overvecht houdt verband met de drugsruzie die in de regio Utrecht wordt uitgevochten. Nog in de nacht van zaterdag op zondag vond er in Huizen (Noord-Holland) een explosie plaats. Daarbij werd een woning zwaar beschadigd die eerder werd beveiligd. Nog twee andere woningen liepen schade op.

Een week geleden gebeurde hetzelfde bij een woning in Hoef en Haag bij Vianen en een chaletwoning in Tienhoven aan de Maarsseveense Plassen. Ook daar ontploften explosieven en werd er schade aangericht. Zondagochtend vroeg was er een grote explosie bij een huis in het Noord-Hollandse Huizen.

Bij al deze zaken is volgens het Openbaar Ministerie en de politie een verdachte betrokken die inmiddels is aangehouden. Volgens bronnen van het AD gaat het om de 42-jarige Rachid A. Aanleiding voor de ruzie is een gestolen partij drugs.

Het sluiten van de woning in Overvecht is onderdeel van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen, aldus de gemeente. Politie en woningcorporatie zijn aanwezig om bewoners te informeren en vragen te beantwoorden.