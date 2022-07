De politie onderzoekt een mogelijk schietincident op de Columbuslaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.

De politie werd zondagavond rond 23.30 uur gewaarschuwd. Er zou mogelijk geschoten zijn op de Columbuslaan. Bij aankomst troffen de agenten geen gewonden aan. Het onderzoek loopt nog en de politie zoekt naar getuigen. Of er daadwerkelijk schoten zijn gelost, moet het onderzoek nog uitwijzen. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht