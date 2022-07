Rond de klok van half twee verschenen vier klimaatactivisten op de Lange Viestraat in Utrecht. Op datzelfde moment werd er ook geprotesteerd in Zeist. Het is onderdeel van een landelijke actie van Extinction Rebellion tegen ING. Ze zijn boos over de miljarden euro's die de bank investeert in fossiele industrie en eisen verandering.

"ING Fossiel Vrij", staat geschreven op een bord van de actiegroep. Het is een boodschap aan de medewerkers en aandeelhouders van de bank, maar ook aan de klanten. Utrecht is één van de 23 plekken in Nederland waar vandaag wordt gedemonstreerd door Extinction Rebellion. Dat gebeurt in de binnenstad bij een ING-kantoor op de Lange Viestraat.

Normaal gesproken is dit een plek waar men terecht kan voor het regelen van bankzaken, voor het vragen van tips over het starten van een eigen bedrijf of gewoon om een kop koffie te drinken met ondernemers uit de regio. Maar vanmiddag werd de gebruikelijke gang van zaken verstoord door vier leden van Extinction Rebellion. Als de activisten gevraagd wordt om te vertrekken, zullen twee van hen dat weigeren. Zij zijn bereid om zich te laten arresteren door de politie.

Leefbare toekomst

Rozemarijn van 't Einde is één van de mensen die demonstreert. "De ING blokkeert een leefbare toekomst. Ondanks dat de klimaatcrisis steeds erger wordt, financiert deze bank de fossiele industrie met meer dan 50 miljard euro sinds het Parijsakkoord in 2015. Ruim 50 miljard! Daarom moeten we wel actie voeren. Klanten kunnen ING mailen om te vragen hiermee te stoppen." In Zeist en Amersfoort wordt ook actie gevoerd.

De actievoerders hadden 24 vestigingen op de korrel, ING bevestigt dat op veertien plekken inderdaad demonstranten aanwezig zijn. "Demonstreren is hun goed recht, en zolang ze klanten en personeel niet hinderen, kunnen ze hun gang gaan", zegt woordvoerder Harold Reusken van het landelijk hoofdkantoor van de bank.

Alleen al dit jaar organiseerde de groep zeven keer een demonstratie tegen ING. Ook andere 'vervuilende' bedrijven en organisaties moeten het ontgelden. Zo werd eind vorig jaar het gebouw van pensioenfonds PGGM in Zeist bezet.

Tegen het einde van de middag zijn alle acties gestopt. De politie is naar de locatie in Utrecht gekomen en heeft daar drie leden van de actiegroep, waaronder een fotograaf, gearresteerd wegens huisvredebreuk. Kort daarna zijn ze weer vrijgelaten, zo laat Van 't Einde weten. Zij spreekt over een succesvolle en vreedzaam verlopen actie.