Verschrikte gezichten in Hagestein. De brandweer rukte vanmiddag uit om hulp te verlenen bij een woning op de Tienhovenseweg. Ditmaal niet om vuur te blussen, maar vanwege een klein dier in de schoorsteen.

Rond 14.00 uur kwam de melding 'dier in problemen' binnen bij de Hagesteinse brandweerkazerne. De mannen gingen op weg naar de plek des onheils. Eenmaal gearriveerd ontdekte de hulpverleners dat zij waren opgeroepen vanwege een mus. Het vogeltje had een tijdelijk onderkomen gezocht in een schoorsteen, maar was vast komen te zitten.

De brandweermannen hebben het dier bevrijd. Daarna kon de mus weer vrolijk verder vliegen.