Utrecht gaat camera's ophangen bij station Overvecht, een Esso-tankstation langs de Cartesiusweg en het Hieronymusplantsoen in de binnenstad. Op deze plekken is de overlast van jongeren, verslaafden en drugshandelaren in korte tijd flink gestegen. Met de camera's hoopt de gemeente hier korte metten mee te maken.

Zo'n twintig tot dertig auto's komen 's avonds naar het Esso-tankstation aan de Nijverheidsweg, een zijstraat van de Cartesiusweg in Utrecht West. De parkeerplaats langs de doodlopende weg wordt volgens de gemeente Utrecht sinds de coronapandemie door jongeren en jongvolwassenen als hangplek gebruikt. Ze veroorzaken veel overlast.

"Aanvankelijk was er nauwelijks overlast, maar sinds enige tijd is er sprake van lachgasgebruik, het onheus bejegenen van voorbijgangers en handhavers, geluidsoverlast en het (vermoeden van) handelen in drugs. Inmiddels is de inzet in het gebied verhoogd en betreden de handhavers en politieagenten de omgeving altijd in koppels", schrijft het Utrechtse college in een raadsinformatiebrief.

Daarom zet de gemeente hier nu een mobiele camera neer. Zo hopen ze het gebied veiliger te maken, maar ook de handhavers beter te beschermen. Een tweede camera wordt geplaatst bij station Overvecht. Volgens de gemeente 'een hotspot voor fietsendiefstal en autokraak'. Daarnaast zouden er veel drugs worden gedeald en bewoners en ondernemers van de winkelstrip worden geïntimideerd. Zij hebben de gemeente ook gevraagd een camera neer te zetten.

De derde camera komt bij het Hieronymusplantsoen in de Utrechtse binnenstad te staan. Volgens de gemeente is daar in korte tijd een hangplek ontstaan voor zo'n 20 tot 30 drugsgebruikers en alcoholisten. De groep zou voorbijgangers naroepen en hinderlijk achtervolgen, hun behoeften in de bosjes doen en drugs gebruiken. Ook wordt er onderling veel gevochten.

De afgelopen drie maanden stonden de zes mobiele camera's op andere plekken in de stad. Een van die plekken is winkelcentrum Lunetten. Ook daar is dagelijks veel overlast van een groep verslaafden. Uit een recente peiling blijkt volgens de gemeente dat bewoners en ondernemers zich daar nog altijd onveilig voelen. Daarom laat de gemeente de camera's daar nog drie maanden extra hangen.

De afgelopen maanden stonden de camera's op de Kanaalstraat en bij de Wolgadreef en bij winkelcentra Overkapel en De Gaard. Dat heeft volgens de gemeente goed gewerkt, omdat de overlast daar is afgenomen.