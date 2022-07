In het recyclingbedrijf Veolia Papier & Plastics Recycling B.V. aan de Proostwetering in Utrecht is vandaag voor de tweede keer in één week brand ontstaan. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Rond 13.45 kreeg de brandweer melding van een brand in het recyclingbedrijf. De brand was ontstaan op een transportband, maar deze werd al snel onderdrukt door het aanwezige sprinklersysteem. De laatste vuurresten worden nu afgeblust en de rook uit het pand geventileerd. Afgelopen vrijdag ontstond er ook al brand in het recyclingbedrijf. Ook toen was het raak op een transportband en voorkwamen de sprinklers verdere escalatie. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht