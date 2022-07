Op de A2 bij IJsselstein stond vrijdagmiddag een auto in lichterlaaie. Het ging om een hybride voertuig, laat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. Daarom werd een zogenaamde ‘dompelbak’ ingeschakeld.

Het was een vreemd beeld op de A2 bij IJsselstein: een volledig uitgebrande auto in de berm. Volgens de VRU gaat het om een hybride auto. "Daarom is de dompelbak onderweg", zegt een woordvoerder.

"Dat is een hele grote bak met water op een vrachtwagen, waarin het voertuig komt te staan. Het is niet dat de auto daar veel schoner van wordt, maar dat zorgt ervoor dat de accu niet gaat branden. Als die dat nog niet deed."