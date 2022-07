Het instortingsgevaar bij balkons van flats in Maarssen is gedeeltelijk voorbij. Na een inspectieronde blijkt bij twee van de drie verdachte flats het grootste gevaar geweken. Maar nog niet alle problemen zijn verholpen.

Na de vondst van schade tijdens onderhoudswerk besloot Stichtse Vecht de balkons van drie flats aan de Nicolaas Maesstraat tot verboden gebied te verklaren voor bewoners. Inmiddels mogen bewoners van de flat Nicolaas Maesstraat 72-118 hun balkons weer betreden, na nader onderzoek. Deze balkons zijn veilig, volgens de gemeente.

Van de flat met de nummers 120 - 166 naast de vrijgegeven flat zijn bij het portiek 152 - 166 de balkons aan de voorzijde nog afgesloten. De rest van de balkons zijn wel weer toegankelijk. Alle balkons aan de Nicolaas Maesstraat 24-70 zijn nog altijd afgesloten. In dit complex werd de schade ontdekt.

Ophangpunten, kolommen en voetplaten

Het probleem zit vooral bij de ophangpunten, de kolommen en bij de voetplaten waarmee de balkons zijn vastgemaakt. Gecontroleerd wordt vooral: de aansluiting waarmee de balkons zijn opgehangen, de voet waarmee de balkons op de grond staan, de aansluiting tussen de gevel en het balkon en de balkonhekken.

Het slechtst in conditie blijken de aansluitingen waarmee de balkons zijn opgehangen. Hier komen extra lasverbindingen, waarna de constructie volgens de gemeente weer veilig is. Dit werk begint volgende week woensdag. Tot die tijd is betreden in ieder geval verboden.

Verstevigend beton

Verder krijgen de voeten op de grond extra verstevigend beton. De bouwhekken onder de balkons verdwijnen volgende week, waardoor de eigenaren van een garage onder het complex ook weer bij hun eigendommen kunnen.

Bewoners zijn ingelicht over de situatie en kunnen vanavond met vragen en opmerkingen terecht bij een bewonersbijeenkomst over de actuele situatie.