De koopwoningmarkt in en rond Utrecht koelt af. Extreem overbieden komt steeds minder voor en de file met potentiële kopers voor een woning neemt af.

Dat concludeert Brecheisen makelaars op basis van woningmarktcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Veranderingen op de tot voor kort zo overspannen markt ontstaan vooral door forse stijging van de inflatie, forse toename van de hypotheekrente (verdrievoudiging in een half jaar) en alsmaar toenemende bouwkosten.

Minder prijsstijging

Hierdoor vlakt de prijsstijging van woningen af en daalt ook het gemiddelde hypotheekbedrag. Wie een half jaar geleden een huis kocht met netto maandlasten van 1000 euro per maand, betaalt voor hetzelfde huis door de gestegen rente inmiddels 1200 tot 1250 euro per maand. Bovendien neemt het maximaal te lenen bedrag af, door de stijgende rente.

Toch kennen Utrecht stad en de regio Utrecht afgelopen kwartaal nog een kleine stijging van de huizenprijzen. Maar waar een jaar geleden tachtig belangstellenden voor een woning nog heel normaal was, zijn dat nu vaak niet meer dan twintig kopers. En zij kunnen door de stijgende rente ook niet meer schier eindeloos overbieden.

Vraagprijs

Toch zakken verkopers niet met hun vraagprijs, waardoor de verkoopprijzen 'realistischer' zijn. Waar de huizenprijzen lang met een procent per maand stegen, is dat nu nog een procent per kwartaal. En waar meer dan 15 procent overbieden 'de norm' leek, is dat nu met 20 procent gedaald tot zo'n 12,5 procent boven de vraagprijs bieden, gemiddeld.

Volgens de kenners zouden door de nieuwe situatie verkooptijden kunnen toenemen: prijsdalingen worden door verkopers niet geaccepteerd en kopers zijn afwachtender, ook door fors gestegen energielasten en dus extra kosten.

Meer vraag

De vraag naar woningen blijft voorlopig nog fors groter dan het aanbod, mede door de haperende nieuwbouw vanwege de extreem gestegen bouwkosten. Brecheisen concludeert: "Utrecht heeft alles in zich voor het ontstaan van een gezonde woningmarkt. Kopers krijgen de tijd om ietsje meer om zich heen te kijken en er is her en der ruimte om te onderhandelen."