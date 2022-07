In Oog in Al is donderdagavond de opzittende van een scooter gewond geraakt. Dat gebeurde nadat de bestuurder van de scooter op de vlucht sloeg voor de politie. Volgens de politie gaat het om twee minderjarigen van 13 en vijftien jaar.

De bestuurder trok het gas van de scooter volledig open toen hij agenten zag die hem een stopteken gaven. Op de Lessinglaan eindigde de vluchtpoging abrupt, doordat het duo volgens de politie 'door eigen toedoen' ten val kwam met de scooter.

Op de vlucht

Voor de bestuurder hield daarmee de vlucht nog niet op: hij rende de wijk in. Maar hij kwam niet ver en kon even later door agenten in Oog in Al worden aangehouden. Voor de bijrijder zat vluchten er na de val niet meer in: voor hem restte behandeling zaan zijn verwondingen door ambulancepersoneel.

De scooter bleek op de Willem Klooslaan in De Meern te zijn gestolen en is in beslag genomen. De dertienjarige bijrijder is naar het ziekenhuis gebracht en de vijftienjarige bestuurder is naar het arrestantencomplex in Houten gebracht, aldus de politie.