De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 223 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

Bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen zijn bekende problemen in het veengebied van de provincie Utrecht. Doordat de veenbodem oxideert en inklinkt, zakt de bodem in het westen en noordoosten van de provincie. Dit geeft schade voor landbouw, woningen en wegen. Ook komt er bij dit proces vanuit de veenbodems CO₂ vrij wat dan weer de klimaatverandering in de hand werkt.

De subsidie is er voor bijvoorbeeld de aanleg van waterinfiltratiesystemen om de bodemdaling te beperken. Zo is het in Groot Wilnis-Vinkeveen een aantal jaar geleden zo'n systeem aangelegd, hiermee worden de grondwaterstanden in droge perioden verhoogd. Ook kan de subsidie worden ingezet voor het ontwikkelen van kennis en innovatie.

De subsidie kan vanaf 1 september worden aangevraagd, meer informatie is te vinden via de website van de provincie.