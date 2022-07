Aan de Plettenburg in Nieuwegein zijn er rond 14.30 uur twee auto's op elkaar geklapt tijdens een kop-staartbotsing. Beide voertuigen hebben heftige schade opgelopen. De ambulance was ter plaatse om een van de bestuurders na te kijken, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

In een van de auto zat een volwassenen met twee kinderen, geen van de inzittenden raakte zwaargewond. De brandweer was ook kort ter plaatse omdat uit een van de auto's wat rook kwam, maar uiteindelijk hoefde er niks geblust te worden. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet nog niet duidelijk.