Omstreeks 22.00 uur vanavond hebben boeren zich opnieuw verzameld voor het distributiecentrum van de Jumbo in Nieuwegein. Dit keer om burgemeester Frans Backhuijs een petitie te overhandigen, zegt een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein.

Het zou gaan om zo ongeveer vijftig trekkers. Volgens een woordvoerder van de gemeente willen de boeren een petitie aanbieden aan burgemeester Backhuijs en is de burgemeester om die reden ook ter plaatse.



"We zijn geïnformeerd dat ze naar Nieuwegein kwamen om deze petitie aan te bieden. We weten niet wat erin staat, maar de burgemeester is die kant op gegaan. De sfeer is oké. We hopen dat het hierbij blijft'', aldus een woordvoerder. Rond 23:30 zijn de boeren nog steeds aanwezig.

Stuk of vijftig trekkers

Een medewerker van de naastgelegen McDonald's in Nieuwegein zegt 'zeker een stuk of vijftig trekkers' voor het distributiecentrum van de Jumbo te zien staan. "Politie is ook aanwezig, het is een vrij grote groep boeren.''

Eerder deze week verzamelden boeren zich ook al voor het distributiecentrum van de Jumbo in Nieuwegein. Op maandag en dinsdag blokkeerden zij het distributiecentrum op Ravenswade.