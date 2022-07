Tijdens een achtervolging van twee zakkenrollers kreeg de politie in Utrecht woensdag hulp van een scooterrijder. De vrouw liet een agent bij haar achter op de scooter springen en zo konden de vluchtende dieven worden gepakt.

De politie kreeg woensdag een telefoontje van een vrouw die in de Utrechtse binnenstad slachtoffer was geworden van zakkenrollen. Het tweetal hadden 'heel erg brutaal' spullen uit haar tas gestolen. Hoe ze dat precies hebben gedaan, schrijven de agenten van Politie Utrecht Centrum niet bij hun bericht op sociale media.

Wel vertellen ze na de melding meteen naar het duo op zoek te zijn gegaan. De twee mannen werden vrij snel in de binnenstad aangetroffen, maar gingen er als een speervandoor toen ze de agenten in de smiezen kregen.

Achterop springen

Een vrouw die op haar scooter langsreed, zag de agenten achter de zakkenrollers aan rennen. Ze riep dat een van de agenten bij haar achter op moest springen. Dat deed de agent ook. Samen wisten ze uiteindelijk beide zakkenrollers in de kraag te vatten.

De afgelopen maanden is het aantal zakkenrollers in de Utrechtse binnenstad meer dan verdubbeld ten op zichtte van vorig jaar. In de eerste maanden van dit jaar, van januari tot en met mei, ontving de politie 214 meldingen van zakkenrollen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 97. De afgelopen periode wist de politie al meerdere zakkenrollers aan te houden.

De politie roept de vrouw op de scooter op zich te melden.