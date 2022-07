Aan de Prinses Alexialaan in Zeist brak er rond 15.30 uur brand uit in een woning. De brandweer schaalde gelijk op naar middelbrand omdat er tijdens de melding gesproken werd over een uitslaande brand. De brand is inmiddels onder controle.

Bij aankomst bleek de brand op het balkon te woedde. Twee woningen ondervonden schade door de brand. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand snel meester worden.