De brandweer heeft maandagavond een jongetje bevrijd dat bekneld raakte tussen een muur en een grote vuilcontainer aan de Martin Lutherkingweg in De Bilt.

Het jongetje was in de gleuf gevallen tussen de muur en de container. De brandweer rukte uit met een tankauto en de hulpverleningsvoertuig van Bilthoven. Met behulp van spreiders kon men speling maken en de je jongen. De ambulancedienst is ter plaatse gekomen om de jongen te controleren.

Het jongetje hoefde echter niet mee met de ambulance en kon na de schrik weer naar huis.