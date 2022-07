Astmapatiënten hoeven in het vervolg misschien minder naar het ziekenhuis toe voor controles. Het Utrechtse Diakonessenziekenhuis gaat astmapatiënten thuismonitoren. Die kunnen dan vanuit huis hun eigen gezondheid in de gaten houden.

In de loop van het jaar verwacht het ziekenhuis zo'n 75 patiënten vanuit huis te kunnen volgen. Minstens een keer per maand beantwoorden ze via een app vragen over hun gezondheid en geven indien nodig een longmeting door aan het ziekenhuis.

"Normaal gesproken hebben patiënten een vast aantal controles per jaar. Als ze daartussen klachten hebben is het vaak een zoektocht naar waar ze terecht kunnen", zegt longarts Jesse Drijkoningen. Met de app wil het ziekenhuis het voor patiënten makkelijker maken om aan informatie te komen wanneer ze klachten hebben. "Zo kunnen ze via de app vragen stellen, maar kan het ziekenhuis ook contact met hen opnemen naar aanleiding van de vragenlijsten."

Het grootste voordeel is volgens de longarts dat de zorg een stuk doelmatiger wordt. "Bij de reguliere controles is het regelmatig zo dat de patiënt op dat moment geen klachten heeft en we dus niks voor hem of haar kunnen betekenen." Maar wanneer diegene thuis aangeeft klachten te hebben en hij kan die niet zelf oplossen, kan er direct gehandeld worden vanuit het ziekenhuis. "Zo willen we de vaak jonge patiënten meer regie geven over hun eigen ziekte."

Plaats vrijmaken

Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat patiënten die geen afspraak in het ziekenhuis nodig hebben, plaatsmaken voor mensen die dat wel nodig hebben. "Bij de longafdeling is eigenlijk altijd wel een wachtlijst, maar nu kunnen we gaten in de agenda opvullen met mensen die op dat moment de zorg wél nodig hebben."

De thuismonitorapp is een pilot. Het ziekenhuis gaat samen met de astmapatiënten kijken hoe goed het werkt en of het inderdaad de zorg doelmatiger maakt. "Daarna besluiten we of we definitief willen opschalen."