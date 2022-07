Het moest een verbeterde versie van de traditionele gemeentelijke nieuwjaarsreceptie worden. Maar na vier edities valt nu ook het doek voor de Midzomerbijeenkomst in Stichtse Vecht.

De gemeente zoekt een 'andere invulling'. Het doel ontmoeting en verbinding tussen gemeentebestuur, ondernemers en verschillende bewonersgroepen is onvoldoende bereikt, vindt Stichtse Vecht. Bovendien kost de organisatie veel tijd.

Toenmalig burgemeester Marc Witteman introduceerde in 2016 de eerste Midzomerbijeenkomst. Vlak voor de zomervakantie is het prettiger en logischer om met elkaar bij te praten, vond hij. Corona gooide vanaf 2020 roet in het eten.