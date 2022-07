De burgemeester van Stichtse Vecht sluit het chalet in Tienhoven, waar vanochtend vroeg een explosie plaatsvond. Voor hoe lang, is niet bekendgemaakt.

De burgemeester nam het besluit om de openbare orde en veiligheid van de omgeving en omwonenden te beschermen, schrijft de gemeente Stichtse Vecht in een verklaring. Reden: de politie gaat uit van een gerichte actie.

De politie zoekt uit of er een relatie is tussen deze ontploffing en de aanslag op een huis in Hoef en Haag op zaterdagochtend. De woning in dit nieuwbouwdorp ligt hemelsbreed 17 kilometer verderop. Een enorme dreun zorgde hier voor veel schade aan een statig wit huis. Ook daar besloot de burgemeester de woning te sluiten.