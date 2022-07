Op meerdere plekken in regio Utrecht voeren boeren actie. Het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is geblokkeerd door boeren op trekkers.

In Nijkerk blokkeerden boeren maandagnacht al de distributiecentra van Bonisupermarkten. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Kanaaldijk in Utrecht wordt ook geprotesteerd. Daarnaast zijn er boeren op de snelweg A12 bij Bunnik gesignaleerd. Rijkswaterstaat en en de ANWB waarschuwen weggebruikers voor acties in het hele land. Wie vandaag de weg niet op hoeft, moet dat niet doen. Ook de politie adviseert mensen om thuis te blijven. De omvang en de precieze locaties van de acties zijn nog niet bekend. Vooralsnog zijn er geen problemen op de snelwegen rond Utrecht. De politie heeft aangekondigd op te treden tegen acties die de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil dat boeren de blokkades bij distributiecentra van supermarkten per direct opheffen. Volgens de supermarktkoepel zijn de acties voor de deur onacceptabel, zo wordt in een verklaring gemeld. Het CBL benadrukt nogmaals dat supermarkten geen partij zijn in het conflict over stikstof. De koepelorganisatie riep de overheid en boeren eerder al op om in gesprek te gaan en het conflict op te lossen.