Fransen, Spanjaarden, Amerikanen, Zwitsers en Italianen zijn het vooral. De mensen die Utrecht uitkiezen als dé plek om tijdens hun ruilvakantie te verblijven. Maar ook Utrechters zelf profiteren volop van het ruilen, door te verblijven in huizen in het buitenland.

Volgens een woordvoerder van huizenaanbieder HomeExchange kun je zomaar ruim 1000 euro per week op je zomervakantie besparen door te ruilen. Toch is geld volgens de aanbieder niet de belangrijkste reden om te ruilen. "Het is ook een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om in een ander land te wonen en een stad 'van binnenuit' te leren kennen, in plaats van mee te gaan in het massatoerisme."

Niet alleen de stad is populair bij boekers, ook de provincie behoort tot de top drie van het land. In de regio Utrecht gaan deze zomervakantie zeker 3660 overnachtingen plaatsvinden van ruilers, waarvan alleen al in Utrecht zelf een kleine 2000. De Bilt telt tenminste 131 overnachtingen, Driebergen-Zeist: 109.

Verwachting is dat die aantallen komende weken nog fors uitbreiden. Want opvallend veel mensen boeken sinds corona lastminute. Want in de meivakantie alleen al boekten honderden mensen pas een paar dagen voor aankomst in de Utrechtse regio en ook momenteel is het heel druk op de ruilpagina's.

Op dit moment is bijvoorbeeld 80 procent van de Nederlandse zoekopdrachten op het platform voor verblijven tijdens deze of volgende maand. Dit was in 2019 (voor corona red.) in dezelfde periode veel minder het geval. Toen zochten ook veel mensen lastminute maar ging het nog maar om 65 procent van de zoekopdrachten.