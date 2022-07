De politie is met meerdere eenheden aanwezig en ook de recherche is er bezig met onderzoek. Voor de woning liggen wat brokstukken en ander materiaal, door de klap die rond 5.30 uur werd gemeld. Of ze het gevolg zijn van de explosie was aanvankelijk onbekend.

De recherche nam de spullen mee voor nader onderzoek en ondertussen meldt de politie dat ze uitgaat van een gerichte actie op de woning waarbij gebruik is gemaakt van een explosief. Gevraagd wordt om camerabeelden uit de buurt. Tienhoven is een kleine tweeduizend zielen tellend dorp dat hoort bij de gemeente Stichtse Vecht. Zaterdagmorgen was er in de omgeving van Utrecht ook al een explosie te horen. Die was bij een woning in Hoef en Haag, een nieuwbouwdorp nabij Vianen, gemeente Vijfheerenlanden.