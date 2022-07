De man die door voormalig bondscoach Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting is - zo vermoedt hij zelf - de 73-jarige oud-voetbaltrainer Piet Buter. De voormalige technisch directeur van FC Utrecht geeft toe dat hij in de jaren tachtig een kortstondige affaire heeft gehad met de veertien jaar jongere voetbaltrainster, maar zegt dat er van verkrachting 'absoluut geen sprake' is geweest. "Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel", vertelt Buter, zelf ook oud-bondscoach van de Leeuwinnen, tegen deze site.

De 59-jarige voormalige international en coach Vera Pauw onthulde gisteren dat ze op jonge leeftijd zou zijn verkracht door een functionaris van de voetbalbond KNVB. Ook beschuldigde ze voetbalbond KNVB er van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld op meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen. De 59-jarige zegt dat ze jarenlang is tegengewerkt door de bond. "Het was gepland vernederingsbeleid", zegt ze.

De persoon om wie het gaat blijkt Piet Buter (73) te zijn, ook oud-trainer van Emmen en FC Eindhoven en tot 2019 technisch directeur van Telstar. Geconfronteerd met de ernstige beschuldigingen reageert hij aan de telefoon hoorbaar aangeslagen. "Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd."

Seks in woning

Buter erkent dat hij en Pauw een affaire hebben gehad. De twee leren elkaar in de zomer van 1985 kennen op een jaarlijks KNVB-toernooi in Zeist. Ze vinden elkaar al snel leuk en zoenen met elkaar. Pauw raakt verliefd, en Buter, op dat moment achttien jaar getrouwd en vader van jonge kinderen, flirt met haar.

"Ik heb er spijt van dat ik er ooit aan ben begonnen", zegt Buter daar nu over. "Het was niet verstandig en ik heb mijn vrouw er verdriet mee gedaan. Na een aantal weken heb ik de affaire op eigen initiatief verbroken. Ik koos voor mijn gezin, waar ik tot op de dag van vandaag nog heel gelukkig mee ben."

'Mijn grootste fout'

Volgens Pauw vond de verkrachting plaats bij haar thuis in de Rhijnvis Feithstraat in Utrecht. Van gelijkwaardige seks is volgens Pauw geen sprake. "Ik dacht: wat is hier gebeurd? Dit was geen vrijen met elkaar. Dus ik zei: 'Dit flik je me nooit meer.' Maar dat maakte geen indruk op hem. Dat is mijn grootste fout, dat toen niet alle alarmbellen zijn afgegaan", zegt ze tegen NRC.

De volgende avond staat de coach weer voor haar deur. "Hij zei: 'Ik wil je laten zien dat ik het ook anders kan.' En dat geloofde ik, op dat moment. We belandden weer in bed. Hij ramde 'm erin en was binnen een minuut klaar." Een 'diepe schaamte' leidt er volgens de krant toe dat ze decennia zal zwijgen over wat haar is overkomen.

Buter zegt zich 'niet alles meer te kunnen herinneren, omdat het zo ontzettend lang geleden is'. "Maar één ding weet ik 100.000 procent zeker: helemaal niets heeft er plaatsgevonden zónder wederzijds goedvinden", aldus Buter, die eraan toevoegt dat oude herinneringen 'een eigen leven kunnen gaan leiden'.

'Buitengewoon naar'

In de afgelopen 35 jaar kwamen Buter en Pauw elkaar nog zo'n tien keer tegen, zegt Buter. "Dat was heel koel, afstandelijk contact. Maar ik heb tijdens die momenten niet één keer een vermoeden gekregen dat er iets ernstigs gebeurd zou zijn. Ze had me hierover altijd kunnen benaderen, ik sta nog steeds open voor een goed gesprek."

De aangifte die Pauw bij de zedenpolitie in Amsterdam heeft gedaan, ziet Buter 'met vertrouwen tegemoet', zegt hij. "Ik ben bereid om mijn volledige medewerking aan elk onderzoek te verlenen. Ook dat van de KNVB, maar van hen heb ik nog niets gehoord."