Bij een controle van voertuigen aan de zuidkant van Utrecht zijn veel overtredingen geconstateerd. Onder meer de politie, Belastingdienst en Douane werkten mee en deelden een kleine 40 boetes uit.

De controle was deze week gericht op zowel gebreken aan de voertuigen als op de inzittenden en mogelijke witwaspraktijken. Op de Verlengde Hoogravenseweg in Hoograven en de van Rensselaerlaan vlakbij IKEA in Kanaleneiland-Zuid werden automobilisten en eigenaren van andere gemotoriseerde voertuigen staande gehouden.

Ook het UWV en de Rijksdienst voor het wegverkeer deden mee met de controle, net als de gemeente Utrecht en de Koninklijke Marechaussee. Bij elkaar zijn 174 voertuigen gecontroleerd en 38 bekeuringen uitgedeeld voor geconstateerde gebreken.