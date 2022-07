Opnieuw zijn vrijdag in het centrum van Utrecht zakkenrollers betrapt en vrijwel direct aangehouden. Een dag eerder was het ook al raak, terwijl de maand mei zelfs de meeste aangiftes in een jaar tijd opleverde.

Vrijdagavond lopen surveillerende agenten door het centrum van Utrecht als zij door een man worden aangesproken op de Mariaplaats. Hij blijkt even daarvoor bestolen te zijn van zijn telefoon. Dit was gebeurd door zakkenrollerij, waarbij twee verdachten hem belaagden. Vrijwel direct na de melding van de man trommelden agenten met meerdere collega's op en volgde een zoektocht in de omgeving naar de verdachten. Tijdens dit zoeken wisten twee wijkagenten beide verdachten aan te houden. Bij de verdachten troffen zij de telefoon van het slachtoffer aan. "Oftewel een ronde zaak", klinkt het trots. De telefoon en het slachtoffer zijn kort na de aanhouding herenigd en de verdachten zijn ingesloten op het politiebureau voor onderzoek. Ook donderdag was het al raak met een aanhouding van een zakkenroller. Sinds het verdwijnen van de coronamaatregelen gebeurt zakkenrollen vooral in het centrum van Utrecht weer volop. Vorige maand leverde dat 58 aangiftes op. Daarmee was mei de slechtste maand van afgelopen jaar. Ook bijvoorbeeld winkeldiefstallen en overvallen vinden weer veel vaker plaats.