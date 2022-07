De 76-jarige vrouw die sinds 13.00 uur vermist werd in Zeist, is weer in goede gezondheid teruggevonden. En dat is te danken aan een oplettende Burgernetdeelnemer, laat de politie op Twitter weten.

Sinds vanmiddag 13.00 uur was de politie op zoek naar een 76-jarige vrouw. Ze was voor het laatst gezien in de buurt van de Planetenlaan en droeg een paars/witte jas. In een bericht op Burgernet laat de politie weten dat ze weer terecht is.