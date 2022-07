De politie heeft gisteren een tweede verdachte aangehouden voor de gewapende overval op een tankstation in Maarssen.

Het gaat om een 22-jarige man uit Breukelen. Hij bedreigde een medewerkster met een kapmes. Zijn vermoedelijke handlanger werd in april van dit jaar al aangehouden, na een waardevolle tip.

De overval vond plaats op dinsdag 1 februari rond de klok van 21.00 uur. Een winkelmedewerkster van het tankstation aan de Floraweg in Maarssen was net bezig om af te sluiten, toen twee mannen op een donkere scooter kwamen voorrijden. Een van hen bedreigde de vrouw met een kapmes, dat is de man die gisteren werd aangehouden.

De 22-jarige verdachte is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en in bewaring gesteld, zo maakt de politie bekend. Eerder dit jaar - op 13 april - werd de andere verdachte van de overval al aangehouden, dankzij een tip.