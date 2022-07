Bij Veolia Papier & Plastics Recycling B.V. aan de Proostwetering in Utrecht is vrijdagochtend 1 juli brand ontstaan. De brand begon op een transportband, maar een sprinklersysteem hield het vuur beperkt.

Om 8.45 kreeg de brandweer een melding van een brand aan de Proostwetering in Utrecht. Het ging om een brand in een papieren recyclebedrijf: Veoila Papier & Plastics Recycling B.V. Een detector in het pand had de brand opgemerkt en stuurde automatisch een alarm naar de meldkamer van de brandweer.

"Bij aankomst viel de brand mee", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. "Het bedrijf heeft een sprinklersysteem en dat hielp om het vuur klein te houden." Het personeel dat binnen aan het werk was, was op tijd ontruimd. Niemand raakte daardoor gewond. Het vuur is inmiddels volledig gedoofd.