Agenten in het centrum van Utrecht hadden de handen in de nacht van donderdag op vrijdag vol aan een wildplasser, appende fietsers en twee mannen die een fiets in de gracht wilden gooien.

Een man op het Janskerkhof werd op donderdagnacht door de politie betrapt tijdens het wildplassen, maar nam vervolgens de benen. Even later werd de man alsnog opgespoord met behulp van cameratoezicht. Op het moment dat de motoragent voor hem verscheen gaf de wildplasser zich 'over' door op zijn knieën te gaan zitten en kreeg hij een boete. Niet veel later wist de politie op de Kleinesingel twee fietsers in de kraag te vatten die hun telefoon gebruikten tijdens het fietsen. Zij ontvingen beiden een boete van 149 euro. Even daarna deelden agenten meerdere bekeuringen uit aan twee heren die een fiets in de gracht gooiden. Met behulp van cameratoezicht kon het tweetal staande gehouden worden. De politie heeft de fiets inmiddels uit het water gevist.