Het UMC Utrecht stelt elektronicabedrijf Philips aansprakelijk voor alle schade en gevolgen van problemen met de beademingsapparaten die het bedrijf levert. Dit laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Het zou gaan om zo'n 1250 apparaten die mogelijk defecten kunnen vertonen.

Ruim een jaar geleden, op 14 juni 2021, kondigde Philips in een veiligheidsmelding aan dat verschillende types apneu- en beademingsapparaten mogelijk een gezondheidsrisico kunnen vormen. In de apparaten zit geluiddempend schuim dat kan afbrokkelen én waaruit giftige gassen vrij kunnen komen.

Volgens de Amerikaanse zorgtoezichthouder FDA gaat het wereldwijd om zo'n vijftien miljoen apparaten die mogelijk mankementen kunnen vertonen. "Zo'n 3 procent hiervan betreft beademingsapparatuur", zegt Michael Gaytant van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) in UMC Utrecht. "De rest is vooral apneu apparatuur. De thuisbeademingspatiënten zijn afhankelijk van die machine's en dus kwetsbaar."

Philips denkt dat het 5,5 miljoen apparaten moet vervangen of repareren.

Brief

Op 1 juli 2021 schreef het UMC Utrecht een brief aan Philips en gingen de twee partijen met elkaar in gesprek. Concrete actie bleef echter uit. "We vragen elke keer aan Philips wanneer ze nou de machines komen verwisselen, maar we worden al heel lang aan het lijntje gehouden", zegt Gaytant.

Ook zou er niet genoeg advies, informatie en instructie komen vanuit de elektronicagigant om gezondheidsrisico's voor patiënten te vermijden. "De inspectie klopte bij ons aan met de vraag of we een risico-inschatting konden maken, maar dat konden we niet want we kregen geen informatie van Philips", laat Gaytant weten.

Al vrij snel hierna stelde het UMC Utrecht Philips aansprakelijk voor kosten die eventueel zouden kunnen volgen door de machines. Hieronder vallen arbeidsuren, kosten voor corrigerende maatregelen en gezondheidsschade van patiënten.