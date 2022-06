Een schapenslachterij in de provincie Utrecht moet voorlopig haar deuren sluiten vanwege mishandeling van dieren. Een medewerker dreef dieren op door op ze te gaan staan, ze te slaan en te schoppen. De naam van het slachthuis is niet bekendgemaakt.

Het betreft een middelgrote slachterij die meer dan 10.000 kilo vlees per week verwerkt. "We hebben misstanden geconstateerd waarvan je hoopt dat ze gewoon niet voorkomen. Maar helaas zijn ze hier wel gebeurd. Deze respectloze omgang met dieren is onacceptabel", verklaart de directeur Keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Lisette de Ruigh.

Een toezichthouder van de NVWA had in het abattoir gezien dat een schaap ernstige wonden had 'die het dier alleen kort daarvoor in het slachthuis opgelopen kon hebben'. Inspecteurs en een dierenarts bekeken vervolgens camerabeelden uit het slachthuis. Daar was de mishandeling op te zien.

Het slachthuis mag pas weer aan de slag als het orde op zaken heeft gesteld. Mogelijk volgt ook nog een vervolging.