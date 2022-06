De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee jongens aangehouden die op de Lange Jufferstraat in Utrecht een portemonnee had weten te ontfutselen. Dit deden zij door iemand op een terras om een vuurtje te vragen.

Dat leek in de eerste instantie onschuldig, maar niet veel later bleek de persoon op het terras ook een portemonnee te missen. Het slachtoffer ging vervolgens op zoek naar de verdachten en wist hen, samen met agenten die inmiddels ter plaatse waren gekomen en met behulp van cameratoezicht, in de directe omgeving aan te houden. Om de handen vrij te houden moesten agenten één van de verdachten kort vastzetten aan een lantaarnpaal. Dat gaf hen de tijd om te zoeken naar de vermiste portemonnee, die in de bosjes bleek te liggen.