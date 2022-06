De dierenambulance Utrecht slaat alarm. Meerdere katten zijn deze maand al een gruwelijke dood gestorven doordat zij vast kwamen te zitten in een kantelraam. "Sluit uw kantelraam, ook zonder huisdier."

Opnieuw was het dinsdag raak voor medewerkers van de dierenambulance Utrecht. Die kreeg een melding over een kat die vastzat in een kantelraam en daar niet zelfstandig uit kon komen. Hier dier overleefde dit niet. Het was zeker niet de eerste fatale afloop die de medewerkers meemaakten en al de derde keer deze maand.

We willen dit daarom bij iedereen onder de aandacht brengen." Ramen en deuren sluiten is voor wie op vakantie of even de deur uit gaat heel gebruikelijk. Maar daar voegt de dierenambulance nu met nadruk aan toe dat ook kantelramen dicht moeten, ook bij mensen die zelf geen huisdier hebben.

"Want de laatste meldingen betroffen allemaal katten die in een kantelraam vast kwamen te zitten, terwijl de kat daar niet thuishoorde en bewoners niet aanwezig waren." Omdat de medewerkers van de dierenhulp begrijpen dat veel mensen niet stilstaan bij het gevaar van hun openstaande kantelraam, komen zij nu met deze waarschuwing.

Steeds dieper

Hettie van Oostenbrugge van de dierenambulance ziet iedere zomer zeker tien soortgelijke meldingen terugkeren. "Eigenaren bellen ons omdat ze hun dier er niet uit durven halen. Ze zakken bij het zich los wurmen, steeds dieper weg in de driehoek van het raam. Organen raken dan bekneld, waardoor ze langzaam sterven. Of hun nek komt vast te zitten, waardoor ze geen zuurstof meer krijgen."

Wie toch kantelramen open wil bij afwezigheid raadt ze aan om speciale rekjes te kopen. "Die voorkomen dat katten vast komen te zitten en kosten bijna niks." De Dierenambulance raadt verder aan om direct te bellen bij het zien van een kat in een kantelraam. Hettie: "Want alleen bij heel snelle actie heeft de kat kans het te overleven."