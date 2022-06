In het onderzoek naar de moord op de 61-jarige Yuval in Lunetten heeft de politie een derde arresttatie verricht. Het gaat om een 29-jarige Utrechter.

Eerder werden al twee Utrechters (40 en 51 jaar oud) aangehouden als hoofdverdachten voor de moord op woensdagavond 13 april in de Utrechtse wijk Lunetten. Het slachtoffer is vermoedelijk slachtoffer van een poging om hem te beroven middels een babbeltruc. Zij zitten nog vast.

De exacte rolverdeling tussen de drie verdachten wordt nog onderzocht. Eén van hen woonde lange tijd in hetzelfde appartementencomplex als het slachtoffer (aan de Karpaten), maar was kort voor het misdrijf uit zijn woning gezet. Het eerder opgepakte duo was berucht in de wijk omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere diefstallen, zoals de inbraak bij het Griekse restaurant en bij meerdere woningen.

Yuval kwam op een vreselijke manier aan zijn einde. Zijn belagers belden 's bonden hem vast en poogden hem vermodelijk zo zijn pincode te ontfutselen van de bankpas die zij eerder die dag mee hadden genomen. Ze kwamen binnen met de smoes 'dat ze een kop thee kwamen drinken'.

Daarna ging het gruwelijk mis in het kleine appartement van Yuval, die sinds aan jaar aan de Karpaten woonde. Zijn lichaam werd ontdekt door een buurvrouw die poolshoogte gaat nemen nadat hij haar die middag had verteld dat twee mannen op zijn pinpas uit waren. Hij bleek zwaar mishandeld te zijn, en heeft daarbij het leven gelaten.

Buurtbewoners zamelden geld in om de uitvaart van het slachtoffer - hij kwam uit Israël - mogelijk te maken.