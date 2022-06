De aanhoudende golf van winkeldiefstallen in Utrecht baart grote zorgen. Vorige maand was het weer bijna 150 keer raak. Opvallend vaak gebruiken dieven een speciaal geprepareerde tas en daarover zijn vragen gerezen.

Want voor het gebruiken van deze 'rooftassen' zijn volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht nog geen boetes uitgedeeld. Terwijl deze tassen al sinds 2010 verboden zijn in de lokale APV. Bovendien zou Utrecht bij de minister aankaarten dat het wenselijk is als ook boa's kunnen optreden tegen de veelgebruikte tassen. Die hebben folie aan de binnenkant, die voorkomt dat detectiepoortjes alarm slaan.

De VVD in Utrecht wil daarom naar aanleiding van berichtgeving in het AD van burgemeester Dijksma weten waarom nog geen boetes zijn uitgedeeld, en of de rooftassen zoals toegezegd wel zijn aangekaart bij de minister. Verder wil de partij dat aangehouden verdachten alsnog een boete krijgen voor gebruik van de tassen. Daarnaast klinkt een pleidooi om winkeldiefstallen terug te dringen.

Vrijwel dagelijks komen beveiligers in actie voor winkeldiefstallen, vooral in en rond Hoog Catharijne. De teller van winkeldiefstallen in de hele gemeente Utrecht staat de eerste vijf maanden van dit jaar al ruim boven de zeshonderd zaken.