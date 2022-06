Tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel worden vannacht opgevangen in de Jaarbeurs. Daartoe is besloten door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Utrecht omdat het aanmeldcentrum overvol is.

In Ter Apel is voor honderden asielzoekers geen plek. De burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, zegt in een verklaring: "Door een snelle samenwerkingsactie tussen het Rijk en de regio kunnen we vannacht mensen een dak boven het hoofd bieden om te slapen. En hiermee voor een grote groep asielzoekers nu een inhumane situatie voorkomen. De komende periode zullen we vaker in staat moeten zijn om snel tijdelijke én meer structurele oplossingen te bedenken die vluchtelingen helpen in het vinden van onderkomen."

Solidariteit

Rachel Streefland, wethouder Asiel, zegt dat de stad Utrecht in 'tijden van nood niet aan de kant blijft staan'. "We springen vannacht bij en zullen naar vermogen blijven helpen. We rekenen daarbij ook op solidariteit van andere regio's."

De VRU heeft met het Rijk afgesproken dat de 200 asielzoekers morgenochtend vanuit de Jaarbeurs naar dan beschikbare crisisnoodopvangplekken worden gebracht. Wanneer er Oekraïense vluchtelingen vanavond of vannacht arriveren in Utrecht, worden zij tijdelijk op een andere plek in de gemeente Utrecht opgevangen. Waar is onbekend.