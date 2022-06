De bebouwing van het Smakkelaarsveld - de voormalige fietsenzee naast Utrecht CS - is opnieuw uitgesteld. De projectontwikkelaar en de aannemer kunnen het niet eens worden over de kosten.

Op het Smakkelaarsveld komen een park en verspreid over drie gebouwen woningen, horeca en kantoren. Om het park zo groot mogelijk te maken wordt er over de tram- en busbaan heen gebouwd.

De tram- en busbaan is al klaar. Na de bouwvakantie zou worden begonnen met de gebouwen en het park. Het begin van deze tweede fase is nu uitgesteld tot 2023, laat wethouder Eelco Eerenberg (Stationsgebied) de gemeenteraad in een brief weten.

Projectontwikkelaar Lingotto heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot 'prijsovereenstemming' met de aannemer te komen. De vertraging komt volgens de wethouder door 'de alsmaar stijgende inflatie en bouw- en energiekosten in samenhang met de complexiteit van het project'.

'Jammer'

De wethouder noemt het 'jammer' dat de start van de bouw langer op zich laat wachten, maar heeft begrip voor de situatie, 'omdat we zien dat dit momenteel helaas een landelijk probleem is'.

Wanneer de bouw in 2023 begint, laat Eerenberg in het midden in zijn brief. Ondertussen gaat de gemeente met de ontwikkelaar in gesprek over een tijdelijke invulling van het Smakkelaarsveld. "Gezien de vertraging en de plek - in het hart van de stad - vinden we dat het gebied bruikbaar moet worden voor inwoners en bezoekers."

Het is niet de eerste keer dat het begin van de tweede fase wordt uitgesteld. Aanvankelijk was de start voorzien in het eerste kwartaal voor 2022. Dit werd niet gehaald omdat er meer onderzoek nodig was naar het oplossen van trillingen van treinen, trams en bussen rond het Smakkelaarsveld.