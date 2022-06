Syntus Utrecht kampte vóór corona al met wat tekorten, maar het probleem is inmiddels een stuk groter geworden. Meerdere factoren spelen mee.

Zo gaan er in Utrecht momenteel veel chauffeurs tegelijk met pensioen, in totaal tien man. "Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs - landelijk -sowieso 55+. Tegelijkertijd is er niet veel jonge aanwas."

Er staan veel vacatures open, maar het is lastig om nieuwe chauffeurs te vinden. Zo lastig, dat het busbedrijf nu genoodzaakt is om minder bussen te laten rijden.

Alleen op de buslijnen: Utrecht - Veenendaal Wageningen, Hilversum - Zeist via Maartensdijk, Hilversum - Zeist via Lage Vuursche en Veenendaal - De Klomp verandert er niks. Ook SyntusFlex en de buurtbussen blijven rijden volgens de huidige dienstregeling.

Wat de wijzigingen per buslijn zijn, wordt niet specifiek benoemd, omdat dat volgens de vervoerder niet overzichtelijk is. Syntus Utrecht raadt reizigers daarom wel aan om de reisplanner voor vertrek te controleren. De aangepaste dienstregeling geldt voorlopig tot 21 augustus.