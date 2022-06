Het laatste uur heeft geslagen voor de test- en vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Vanwege overcapaciteit verhuist de GGD naar het oude pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan. Woensdag is de laatste dag dat mensen zich kunnen laten testen of vaccineren in de Jaarbeurs.

Het huurcontract van de Jaarbeurs loopt per 30 juni af en de GGD heeft besloten om het contract niet te verlengen. Reden daarvoor is dat de locatie aan de Truus van Lierlaan te groot is voor het aantal mensen dat zich dagelijks laat testen of vaccineren. GGD Utrecht verhuist daarom naar het voormalige pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan. Deze is een stuk kleiner, maar groot genoeg om zowel te testen als te vaccineren. In eerste instantie zou het voormalige pand van Holland Casino dienen als opvangplek voor vijfhonderd vluchtelingen. Een ingrijpende verbouwing om het gebouw brandveilig te maken, gooide echter roet in het eten. Deze verbouwing vindt nog plaats. Naar verwachting kan het pand in de loop van de volgende maand open. In de tussentijd kunnen mensen voor testen en vaccineren terecht op andere locaties in de stad en provincie.