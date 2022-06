Duizenden bezoekers genoten maandagavond van het Muziekfeest op het Plein in Houten. Met sterren als Jan Smit, Mart Hoogkamer, Samantha Steenwijk en Waylon op het podium was het razend druk in het centrum van het dorp. Tijdens het evenement werden televisieopnames gemaakt, die in september worden uitgezonden door AVROTROS.

Houten is dit jaar de tweede locatie voor het muziekfeest. Dinsdag 14 juni werd het al gehouden in Waalwijk. "Wij gaan met het Muziekfeest op het Plein elk jaar graag het land in", zei Jan Smit toen hij de keuze voor Houten bekendmaakte. "Dat doen we nu al ruim zeventien jaar, van Groningen tot Middelburg en van Texel tot Maastricht. Waar we ook komen, we zien altijd dat muziek zorgt voor verbinding en een groot feest." De gemeente Houten deelt graag in de euforie en dan vooral wat de verbinding betreft. In het gemeentehuis spreekt men zonder enige terughoudendheid van 'het grootste muziekspektakel van het land', 'met de grootste Nederlandstalige artiesten', 'die samen een geste en een cadeau vormen aan de inwoners van de gemeente ter afsluiting van de voor velen zware, moeilijke en soms ook verdrietige coronaperiode'.