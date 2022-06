DJ en muziekproducer Roulsen is vanmiddag bestolen van zijn laptop. Degene die de laptop bij hem terugbrengt kan rekenen op een flinke beloning.

Het gebeurde vanmiddag rond 16.00 uur. Roulsen, de artiestennaam van Roel Rats, verliet de Albert Heijn XL in Overvecht en ontdekte dat één van zijn autoramen was ingeslagen. Daarbij werd zijn tas gestolen met laptop, paspoort en al zijn muziekprojecten.

De Utrechtse muzikant is bereid diep in de buidel te tasten om zijn bezittingen terug te krijgen. Via Instagram laat hij weten: "Ik loof een hoge beloning uit voor degene die dit bij mij kan terugbrengen."